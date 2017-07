Versuchte Brandstiftung

VEEN. Ein Zeuge stellte am Montag, 17. Juli, an einer Grundschule in Veen an der Kirchstraße erhebliche Beschädigungen fest. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Unbekannte in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr bis Montag, 11Uhr, versucht hatten, Rollläden an der Schule anzuzünden. An allen drei Brandstellen war das Feuer jedoch selbständig wieder erloschen. Darüber hinaus hatten sie ein Regenfallrohr samt Halterung aus der Mauer gerissen und im Innenhof eine größere Anzahl zerschlagener Flaschen zurückgelassen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten unter Telefon 02801/71420.