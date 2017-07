Vermisster 90-Jähriger Sonntagmittag tot aufgefunden

GELDERN. Der vermisste 90-jährige Senior aus Geldern ist tot. Der seit Sonntag, 23. Juli, aus einer Seniorenresidenz vermisste Mann wurde gestern Mittag in Geldern im Bereich der Niersauen in einer Böschung an der Niers gefunden. Bei Erntearbeiten hatte ein Landwirt den leblosen Körper auf der anderen Uferseite entdeckt und die Polizei verständigt. Vermutlich war der Mann zum Zeitpunkt der Auffindung bereits längere Zeit tot. Der Bereitschaftsdienst Opferschutz der Klever Polizei übernahm die Benachrichtigung der Angehörigen des 90-Jährigen. Die Ermittlungen haben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ergeben.