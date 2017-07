Uedem-Keppeln (ots). Unbekannte schlugen am Freitag, 28. Juli, zwischen 5.10 Uhr und 14.30 Uhr, das Badezimmerfenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Kühnenstraße ein. Sie durchsuchten das Wohnzimmer, entwendeten jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Goch, Telefon 02823/1080.