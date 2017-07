Todesursache der Neunjährigen noch nicht abschließend geklärt

KELLEN. Die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am heutigen Mittag durchgeführte Obduktion des neunjährigen Mädchens, das bei dem Unfall am gestrigen Abend verstarb, hat noch keine eindeutige Todesursache ergeben. Es werden noch weitergehende gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Ermittlung der Todesursache durchgeführt. Die zuständige Kriminalpolizei hat zur Ermittlung der Unglücksursache Experten des Landeskriminalamtes hinzugezogen wurde. Diese werden ihre Untersuchungen am Unglücksort in den nächsten Tagen fortsetzen. Nähere Angaben zur Unglücksursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Unglücksort, das Wohnhaus der Familie, bleibt bis auf weiteres beschlagnahmt.