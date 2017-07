Tierquälerei: Pferd durch Schnitt und Stich schwer verletzt

BYLERWARD. Heute Vormittag meldete ein 56-jähriger Pferdebesitzer aus Kalkar, dass er am heutigen Morgen seinen 21-jährigen Hannoveraner in der Box seines Pferdestalls an der Emmericher Straße schwer verletzt aufgefunden hat. Unbekannte Täter fügten dem Hengst in der Nacht zwischen 0.15 und 9 Uhr eine massive Stich-/Schnittverletzung im Bereich des Hüftgelenks und Schweifansatzes zu. Ein Tierarzt versorgte das schwer verletzte Pferd und schloss derzeit eine Lebensgefahr aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/ 5040.