Freizeitpark mit neuer Achterbahn und neuer Themenwelt

KIRCHHELLEN. Zusammen mit Stargast Marina Sirtis hat Movie Park Germany feierlich seinen neuen Triple-Launch-Coaster „Star Trek: Operation Enterprise“ eingeweiht. „Als Councelor Deanna Troi hat sie an der Seite von Captain Jean-Luc Picard in Star Trek – The Next Generation verschiedene Abenteuer und Missionen mit der U.S.S. Enterprise erlebt. Mit Marina haben wir heute noch ein Stückchen mehr Hollywood nach Deutschland geholt“, freute sich Geschäftsführer Thorsten Backhaus in seiner Begrüßungsrede.

Die neue Achterbahn bilde einen Meilenstein in der zukünftigen Entwicklung und Ausrichtung von Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark. „Star Trek: Operation Enterprise ist mit einer Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich die größte Einzelinvestition des Parks“, betonte Thorsten Backhaus die Bedeutung. Mit CBS Consumer Products habe man einen Lizenzgeber gefunden, der von den ersten Gesprächen an mit Begeisterung, Kreativität und Ideen das Projekt tatkräftig unterstützt habe. Entstanden sind ikonische Räume, die viele Gäste aus Star Trek – The Next Generation wieder erkennen werden. „Holodeck, Transporter Raum und Kommandobrücke sind hier die absoluten Highlights“, so Thorsten Backhaus.

Als Finale erwarte die Gäste eine Fahrt mit der Achterbahn, deren Layout zahlreiche Inversionen, abwechslungsreiche Fahrelemente und die europaweit einzigartige um 180 Grad gedrehte Halfpipe verspricht. Stargast Marina Sirtis zeigte sich begeistert von der neuen Themenwelt. „Ich fühle mich auf der Brücke direkt zuhause“, sagte sie mit einem Lächeln. „Ich habe schon viele Star Trek Attraktionen gesehen auf der Welt. Aber diese hier ist mit Abstand die beste. Sogar besser als in Las Vegas“, zog sie einen Vergleich. Infos gibt es unter operation-enterprise.de. und unter moviepark.de.

