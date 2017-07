Stromschlag: Neunjähriges Mädchen in Kleve gestorben

KLEVE. Am Mittwoch gegen 18 Uhr verstarb an der Emmericher Straße ein neunjähriges Mädchen bei einem tragischen Unglücksfall. Das Mädchen wollte im Waschkeller den Wasserhahn für die Gartenbewässerung aufdrehen. Als es nicht zurückkehrte, wurde es leblos im Keller gefunden. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Vermutlich ist das Mädchen an einem Stromschlag verstorben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen und insbesondere zur Todesursache dauern an. Ein Unwetter kann als Ursache ausgeschlossen werden. Notfallseelsorger und der polizeiliche Opferschutz übernahmen die Betreuung der Angehörigen.