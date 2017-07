Abstimmung für die Fanta-Spielplatz-Initiative läuft noch bis 10. August

ALDEKERK. Der Spielplatz Am Ackermannsfeld in Aldekerk ist ein idyllisches Fleckchen. Direkt hinter dem Spielplatz Spatzennest, mit Bolzplatz und weitläufiger Rasenfläche liegt der Spielplatz am Dorfrand. Ein Klettergerüst, ein Karussell und ein Spielturm mit Rutsche laden hier vor allem die größeren Kinder zum Spielen ein. „Und das ist das Problem“, findet Thomas Peters. Der zweifache Familienvater bemängelt, dass auf dem großen Gelände keine Spielmöglichkeiten für die kleineren Kinder vorhanden sind. „Das ist doch schade – so tolle Möglichkeiten, die nicht genutzt werden“, sagt er.

Mit seiner damals drei Jahre alten Tochter Melina wollte Thomas Peters im letzten Jahr erstmals auf dem Spielplatz in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ein paar schöne Stunden verbringen. „Für die Kleinen gibt es den großen Sandbereich. Und der Spielplatz ist auch immer gut in Schuss und gepflegt. Aber zum Spielen hat meine Tochter nichts gefunden.“ Schaukel, Wipptier oder Balancierbalken – solche Sachen habe Thomas Peters beispielsweise vermisst, sich erst geärgert und dann nach Lösungen gesucht. Nach Gesprächen mit der Gemeinde Kerken wurde ihm auch finanzielle Unterstützung zugesagt.

Doch der 50-Jährige ging noch weiter. Er gründete zusammen mit seiner Frau Melanie eine Facebook-Gruppe und bewarb sich jetzt im Rahmen der Spielplatz-Initiative von Fanta und dem Deutschen Kinderhilfswerk um Sponsoring. Da sind Preisgelder zwischen 10.000 und 1.000 Euro möglich.

Doch dafür braucht Familie Peters viele Unterstüzer. Denn die Initiative ist bundesweit ausgeschrieben. 400 Teilnehmer gibt es bei diesem Online-Voting und nur die Spielplätze mit den meisten Stimmen gewinnen einen Preis für die Plätze 1 bis 150. Melanie Peters: „Einen Versuch ist es wert!“ Und bislang stehen die Aldekerker gar nicht schlecht da: Aktuell belegen sie Platz 39 von 400. Parallel dazu bemühen sich auch Straelener Eltern um die Sanierung des Spielplatzes Katharinenstraße (Platz 70). Zusammen wollen beide Initiativen nun möglichst viele Menschen erreichen und für ihr Projekt gewinnen. „Denn man kann für mehrere Spielplätze gleichzeitig abstimmen“, erklärt Thomas Peters. Und jetzt sind die Kerkener, Straelener und alle anderen gefragt: Noch bis 10. August läuft die Abstimmung auf Facebook unter „Fantaspielspass“ und auf der Internetseite www.fsi.fanta.de/voting. Die Unterstützer können einmal pro Tag ihre Stimme für den Lieblingsspielplatz abgeben. Die ersten fünf Gewinner bekommen 10.000 Euro für Platz 1 und 5.000 Euro für die Plätze 2 bis 5. Zudem erhalten sie Workshops mit professionellen Landschaftsarchitekten und Spielplatzplanern, die gemäß der Leitlinien für kreative Spielplätze des Deutschen Kinderhilfswerks passende Sanierungskonzepte entwickeln. Für die Plätze 6 bis 15 gibt es noch 2.500 Euro, Platz 16 bis 49 erhält 1.250 Euro und 1.000 Euro gehen an die Plätze 50 bis 150. „Thomas Peters hoffnungsvoll: „Das sollte doch zu schaffen sein, unter die ersten 50 zu kommen.“