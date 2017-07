Stadt Geldern saniert ab Montagmorgen Straßen und Wirtschaftswege

GELDERN. Gleich in mehreren Gelderner Ortschaften sanieren die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Straßen und Wirtschaftswege. Dabei erneuern sie die Oberflächen und tragen eine neue Splittschicht auf. Wie die Stadt Geldern mitteilt, beginnen die Arbeiten am Montag, 3. Juli, und können nur ausgeführt werden, wenn keine Fahrzeuge in den Straßen abgestellt wurden. Die Stadtverwaltung bittet daher Anwohner und Besucher, während der Reparaturen, die bis zum 7. Juli erledigt sein sollen, außerhalb des Straßenraums zu parken. Verzögerungen durch schlechtes Wetter sind allerdings möglich.

Betroffen ist in Geldern ein Teil der Edith-Stein-Straße. In Kapellen arbeitet der Bauhof auf dem Bönninger Weg und auf dem Teil des Bartelter Weges zwischen Bönninger Weg und Kiwittsweg. In Vernum sind der Deselaersweg, der Kerkpad und ein Teil von In der Veenhey zwischen Kerkpad und Teuwsenweg betroffen. In Hartefeld wird die Einmündung des Eckesdycks in die Weseler Straße (B58) saniert. In Veert bearbeitet der Bauhof Teile des Hülspaßweges und des Dreihöfeweges zwischen der Grunewaldstraße und Am Stickeshof. In Walbeck erhalten Teile des Bergsteges in Höhe des Sportplatzes und der Pinnertstraße zwischen Kastellweg und Broecksteg sowie verschiedene Wirtschaftswege zwischen Kokerweg und An der Landwehr neue Oberflächen.

In Lüllingen betroffen sind der Jülicher Weg im Bereich der Einmündung in die Twistedener Straße, ein Teil des Holtappelsweges zwischen Twistedener Straße und Rochusweg, der Parkplatz vor dem Friedhof und der Wirtschaftsweg zur Twistender Straße. Hinzu kommen Sanierungen in Pont auf dem Bruchweg zwischen Nellenkath und Wiesenstraße sowie auf dem Bommesweg und in der Straße Im Winkel. Die Bauabschnitte werden durch Straßenschilder markiert.

Während der Zeit, in der die Splittschichten abtrocknen, bittet die Stadtverwaltung Fußgänger und Radfahrer um erhöhte Aufmerksamkeit.