NN verlosen 3 x 4 Tckets für Abenteuerspielpark Klein Zwitserland in Tegelen

VENLO/TEGELEN. Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür: Endlich Sommerferien! Das sind sechs Wochen lang Spiel, Spaß, Klettern, Toben, Schwimmen und Basteln im Spielpark Klein Zwitserland. Wie es sich für einen Abenteuerspielpark gehört, bietet Klein Zwitserland seinen kleinen Besuchern Jahr für Jahr ein buntes Programm und jede Menge Freiraum zum Spielen. In den Sommerferien wird es ein zusätzliches Veranstaltungsprogramm mit Greifvogel-Shows sowie den Park-Zauberkünstlern Steef Janssen und El-Magico geben.

Im Abenteuerspielpark Klein Zwitserland in Venlo-Tegelen, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze zu Nettetal, gibt es eine Vielzahl spannender Attraktionen wie etwa die längste Tunnelrutsche und höchste Schaukel Europas, einen Abenteuerwald, das Abenteuerland, den liebevoll gestalteten Kleinkinderbereich, das Kinderschwimmbad oder die Adventure Minigolfbahn. Hier erleben die Kinder jede Menge Spielspaß und Abenteuer in der Natur. Auch bei tropischen Temperaturen bietet der baumreiche Spielpark jede Menge Schatten und das Kinderspielbad willkommene Abkühlung.

Auf dem Trampolinpfad können Körperkraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit trainiert werden. Im Abenteuerwald unternehmen die Kinder eine Abenteuer-Spurensuche durch den Park oder lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf, denn hier darf mit liegen gebliebenen Ästen, Blättern und Baumstämmen gebaut und gebastelt werden. Spannende Hindernisse gilt es in diesem Naturspielwald natürlich auch zu überwinden! Ab dem 15. Juli gibt es ein zusätzliches Veranstaltungsprogramm, denn dann starten in NRW und in den Niederlanden die Sommerferien. Ein echtes Highlight ist die Greifvogelshow, bei der die Besucher die Tiere hautnah erleben können und in der Zirkuspiste begeistern die Zauberer „El Magico“ oder Steef Janssen mit ihren Zaubertricks. Termine der Greifvogel- und Zaubershows gibt es auf www.klein-zwitserland.de Ob auf der Terrasse des Restaurants oder im Schatten des Waldes – hier findet jeder ein gemütliches Plätzchen. Das Restaurant und der Kiosk bieten eine Auswahl warmer und kalter Imbiss-Speisen, Kindergerichte, Eis, Süßigkeiten sowie warme und kalte Getränke. Wer möchte, kann auch gerne seinen eigenen Picknickkorb mitbringen und es sich auf einer der vielen Sitzgelegenheiten im Park bequem machen. Der Park ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In unmittelbarer Nähe des Parks gibt es kostenlose Parkplätze.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 4 Tickets für den Spielpark. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Klein Zwitserland“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 12. Juli. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.