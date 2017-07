NN-Leser können 3 x 2 Tickets für die Show am 6. August gewinnen

ESSEN. In den vergangenen 25 Jahren gab es immer wieder Künstler auf den GOP-Bühnen zu sehen, für die jeder – ganz gleich ob Publikum, Regisseur oder Kollege – restlos entflammte. Die erste Garde des Entertainments, Blockbuster, schräge Vögel, Exoten, Alphatiere, Lieblinge. Künstler, die inspirieren, überraschen, brillant unterhalten und ans Herz wachsen.

Für „Simply the best“ hat das GOP in Essen diese Créme de la Créme zusammen mit den überraschendsten und atemberaubendsten Newcomer-Stars des Varieté vom 20. Juli bis 10 September eingeladen. Das Ganze wird präsentiert von den Publikumslieblingen aus der Sparte „Comedy, Spaß und Blödelei“: La Signora Carmela de Feo und Sascha Korf, die sich im GOP Varieté-Theater Essen die Spielzeit teilen. Charmant, verrückt und zum Brüllen komisch!

La Signora moderiert vom 20. Juli bis 6. August. Sascha Korf führt vom 9. August bis 10. September durchs Programm. „Simply the best“ verspricht einen besonders schönen Sommer mit diesen brillanten Alleskönnern. Die Spieldauer beträgt circa zwei Stunden inkl. Pause. Die Regie führt Detlef Winterberg. Tickets gibt es zwischen 26 und 39 Euro. Weitere ausführliche Informationen finden Interessierte im Internet unter www.variete.de und unter der Telefonnummer 0201/24793-93.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die neue Show am Sonntag, 6. August um 17 Uhr. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „GOP“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de schicken. Einsendeschluss ist der 18. Juli. Die Gewinner werden unter www.nno.de veröffentlicht.