Eine-Welt-Gruppe Xanten initiiert Kunstrom-Aktion im Stadtgebiet

XANTEN. Sie sind mitten unter uns … graue, hässliche, beschmierte, nicht beachtete Verteilerkästen. Das triste Einheitsgrau der Stromverteilerkästen, die an jeder Ecke der Innenstadt zu finden sind, wird bald von gestern sein. Alles wird bunt – dafür sorgt die Eine-Welt-Gruppe Xanten.

Abgeguckt wurde die Aktion in Kerken. Klaus Wolfertz von der Eine-Welt-Gruppe Xanten (EWGX) war vor einiger Zeit auf die „RWE-Kunststrom-Aktion“ in Kerken aufmerksam geworden. „Was Kerken kann, können wir auch“, dachte er und machte sich vor einigen Monaten ans Werk. Zahlreiche organisatorische und planerische Vorbereitungen, Absprachen und Vereinbarungen waren zu treffen, die nun in den nächsten Wochen in die Tat umgesetzt werden.

Es werden fast 50 Verteilerkästen bemalt.

Innogy und die Stadt Xanten begrüßten das Projekt ausdrücklich und boten ihre Unterstützung an. Die Sachkosten – insbesondere Farben, Pinsel und andere erforderliche Materialien – werden von Innogy getragen. Und weil in Xanten eine Reihe von Innogy-Kästen in unmittelbarer Nachbarschaft zu städtischen Stromkästen stehen, ließ sich Innogy nicht lumpen, so dass auch diese mitbemalt werden können. Dafür hilft der städtische Bauhof (DBX) beim Abschleifen von Kästen. Die Mal-Aktion wurde nun im Xantener Innenstadtgebiet gestartet.

„Xanten, lebendige, bunte, weltoffene Stadt“ – der Bogen wird themenmäßig weit gespannt. Anhand der weitgefächerten Themenvorgaben soll eine Verbindung von Xanten in die ganze Welt entstehen. Vielfalt, Toleranz, Menschenrechte, Kontinente, Eine-Welt, sind nur einige Anhaltspunkte, die der Kreativität der Kunstschaffenden freien Lauf lassen sollen.

Und wer malt?

Maria Cavalcanti-Heinich, Xantener Künstlerin und ebenfalls im EWGX-Vorstand, stellte die Idee, die Bemalung der Kästen von Xantener Kindern und Jugendlichen durchführen zu lassen, den Grund- und Weiterführenden Schulen sowie den Kindergärten im Innenstadtbereich vor. Mit überwältigender Resonanz: Alle machen mit, auch die DPSG-Pfadfinder sind dabei. Die Motive werden von den Kindern und Jugendlichen selbst entworfen und mit der EWGX abgestimmt.

Start geglückt!

Vor der eigentlichen Bemalung müssen die Kästen gereinigt, geschliffen und grundiert werden. Erst dann können sich die Kinder und Jugendlichen künstlerisch austoben. Mit bemerkenswertem Erfolg, wie sich Bürgermeister Thomas Görtz selbst überzeugen konnte. Schülerinnen und Schüler der Walter-Bader-Realschule ließen sich auch von den zuletzt tropischen Temperaturen nicht davon abhalten, die ersten Kästen an der Bahnhofstraße, der Stephan-Beissel-Straße und dem Erprather Weg mit kreativen Motiven zu „fairschönern“. Thomas Görtz zeigte sich sehr angetan: „Das ist eine tolle Idee der Eine-Welt-Gruppe. Eine prima Visitenkarte für uns als Fairtrade-Stadt Xanten“.

Wenn bis zum Herbst alle Kästen bemalt sind, wird es eine Übersichtskarte mit allen Motiven geben. Eine spätere Ausweitung der Aktion wird bereits jetzt gewünscht. Weitere Infos und Fotos: www.ewgx.de und auf der Facebook-Seite der EWGX e.V.