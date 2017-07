NN verlosen 3 x 2 Karten für Comedyabend in Kalkar

KALKAR. Er ist charmant, komisch und auch ein wenig boshaft: In seinem neuen Programm „Funky! Sexy! 40!“ zündet der preisgekrönte Komödiant Michael Steinke sein Humorfeuerwerk. Zu diesem Comedy­abend laden die Bürgerschützen Kalkar am Donnerstag, 27. Juli ins Festzelt auf dem Marktplatz ein.

Michael Steinke fragt nach: „Hatten Sie eine schwere Kindheit? Ideal! Dann gehts Ihnen besser als mir“ denn der Mann hat obendrein noch eine schwere Gegenwart. Er fühlt sich funky – er fühlt sich sexy – aber er fühlt auch den Körper eines Mittvierzigers! Und kann man in diesem Alter noch Spaß haben. Oh ja – man kann! Der Meister der Stand Up Tragedy wird sein Publikum auf einen Streifzug durch die 70er Jahre mitnehmen – in eine Zeit, in der Telefone noch nicht in die Hosentasche passten, Mustertapeten die Sinne vernebelten und in der Küche Prilblumen blühten. Und wie lebt man als Kind der 70er Jahre im Hier und Heute – wo selbst ein „Pups“ noch Karriere als Klingelton machen kann und sogar das Frühstücksbrötchen gecastet wird – wo man nicht mehr am Geruch erkennt, wann das Essen fertig ist – sondern am Piepen der Mikrowelle. Das alles macht sein Leben zu einer Wattwanderung – egal was er anfängt – immer bleibt er stecken. Elegant verschmilzt er Comedy und Kabarett, intelligent und mit gekonnt vorgetragenen Popsongs geht er auf die Lachmuskeln des Publikums los. Kraftvoll, aber ohne Kraftausdrücke. Ein Komödiant zum Anfassen! Wer zu ihm hingehen möchte, kann sich Karten besorgen im Vorverkauf zu 15 Euro bei Martin Smits, Markt 3 oder in der Nicolai-Apotheke Haurand, Monrestraße 49 in Kalkar. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro.

Verlosung

Die NN verlosen für diesen Comedyabend 3 x 2 Tickets. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Michael Steinke“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de schicken. Einsendeschluss ist der 18. Juli. Die Gewinner werden unter www.nno.de veröffentlicht.