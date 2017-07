Sachbeschädigung: Zwei Bienenstöcke und Plastiktisch angezündet

HOMMERSUM (ots). Unbekannte Täter nahmen am Samstag, 1. Juli, zwischen 2 und 3 Uhr, zwei Kunststoffstühle einer Gaststätte an der Hyskensstraße mit und legten die zerbrochenen Stühle auf der Straße Viller ab. Außerdem hatten sie vor der Gaststätte ein Feuer an einem Kunststofftisch gelegt, welches selbständig erlosch. Im gleichen Tatzeitraum steckten sie zwei Bienenstöcke auf einem Feld an der Straße Viller in Brand. Auch hier erlosch das Feuer von selbst. Die Beeinträchtigung für die Bienenvölker ist noch nicht genau abzusehen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.