Polizei sucht mit Foto nach Handtaschen-Diebin

KLEVE. Bereits am 30. März diesen Jahres entwendete eine unbekannte Täterin in einem Supermarkt in Kleve-Materborn die Geldbörse aus der Handtasche einer Dame. Kurz darauf hob die unbekannte Frau mit einer Bankkarte des Opfers Bargeld an einem Geldautomaten ab. Dabei war die Täterin aufgezeichnet worden. Wer kennt die Frau auf dem Foto? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/ 5040.