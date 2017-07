Polizei sucht 90-jährigen Mann und bittet um Hinweise

GELDERN. Seit gestern Abend, 23. Juli, 21 Uhr. wird ein 90-jähriger Bewohner einer Seniorenresidenz, die an der Straße am Nierspark in Geldern liegt, vermisst. Der vermisste Mann ist 90 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat wenige graue Haare und ist bekleidet mit einer Cappy, einer brauen Weste und eventuell einem blauen Schlafanzug mit schwarzen Mustern. Weiterhin ist er Brillenträger und benutzt beim Laufen einen Gehstock. Die vermisste Person ist nicht orientiert. Hinweise zu der vermissten Person bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831/ 1250.