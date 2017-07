Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Flucht

ALPEN. Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr fanden Passanten einen 25-jährigen Alpener schwer verletzt auf einem Grünstreifen an der Ulrichstraße. Obwohl ein Rettungshubschrauber den 25-Jährigen in einen Krankenhaus brachte, verstarb er wenig später an seinen Verletzungen. Da die Ursache der schweren Verletzungen des Mannes zunächst unklar war, hatte die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingerichtet. Eine Obduktio ergab, dass ein Fahrzeug den Alpener höchstwahrscheinlich überrollt hatte. Daher übernahmen Polizeibeamte des Verkehrskommissariats in Kamp-Lintfort die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefon 02842/934 – 0 in Verbindung zu setzen.