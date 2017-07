80.000 Musikbegeisterte feiern Deutschlands größtes Electronic-Musik-Festival

WEEZE. Mehr als 80.000 Besucher lockt das ausverkaufte Parookaville in den nächsten Tagen nach Weeze. Vom 21. bis 23. Juli verwandelt sich das Festivalgelände am Airport wieder in eine elektronische Festivalstadt mit mehr als 200 internationalen DJs wie Steve Aoki, David Guetta und Paul Kalkbrenner. Dazu kommen 80.000 Gäste, die für drei Tage mit einem offiziellen Pass zu „Bürgern“ von Parookaville werden.

Waren es bei der Festivalpremiere im Jahr 2015 noch 25.000 Besucher, konnten im letzten Jahr bereits 50.000 „Bürger“ in Parookaville begrüßt werden. In diesem Jahr haben die Veranstalter die Zahl erneut erhöht. Mit 80.000 Besuchern hat sich Parookaville innerhalb kürzester Zeit zu Deutschlands größtem Dance-Festival entwickelt. Denn Parookaville ist kein normales Electronic Music Festival; es ist eine Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erwacht in Erinnerung an den Gründervater Bill Parooka. Es war es, der die alten Gesetze von Parookaville erlassen hat. Die Gesetze, die es möglich gemacht haben, dass „Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit“ diese Stadt regieren. Innerhalb von zwei Tagen waren alle Tickets für das diesjährige Festival ausverkauft. „Unsere Besucher kommen aus 45 Nationen“, freut sich Bernd Dicks, Mit-Organisator von der Parookaville GmbH. „Die Gäste mit der weitesten Anreise kommen aus Australien nach Parookaville.“ Der älteste Gast ist übrigens 83 Jahre alt.

Bei der Orientierung in der einzigartigen Stadt hilft die aktualisierte City-Map. Darauf ist auch der komplett neu erschlossene Stadtteil verzeichnet. Er bietet Platz für die monumentale, 110 Meter breite Mainstage und bis zu 40.000 Bürger gleichzeitig. Für das neue Festival-Areal wurde in den vergangenen Monaten eine Sandgrube komplett erschlossen. „Wir haben in den vergangenen sechs Monaten rund 30.000 Tonnen Kies und Sand und noch mal 30.000 Tonnen Mutterboden bewegt, um die Fläche von vier Fußballfeldern zu begrünen. Ein riesiger Aufwand, für das neue Mainstage-Erlebnis unserer Bürger wars das aber definitiv wert“, freut sich Mit-Organisator Georg van Wickeren. Direkt daran angrenzend geht’s im Desert Valley rund: Waterslide, XXL Freejump, Autoscooter und weitere Fahrgeschäfte waren schon immer sehr beliebt. In bester Parookaville-Manier legen die drei Veranstalter in diesem Jahr wieder einen drauf und bieten den Bürgern als erstes Festival Deutschlands eine ausgewachsene Achterbahn.

Einen ersten Blick auf die Entwicklung der Stadt und die vielen hinzugekommenen Highlights gewährte Bernd Dicks der Presse bereits heute. Allerdings sind diese vor der offiziellen Eröffnung noch „top secret“, um den Besuchern möglichst viele Überraschungseffekte bieten zu können.

Am morgigen Donnerstag öffnet die Campside auf dem Festivalgelände. Dann steigt auch das große Finale des DJ-Contests, bei dem drei Finalisten aus Hannover, Frankfurt und Wien live vor tausenden Bürgern und der Jury auf dem Penny DJ Tower performen und um den Sieg kämpfen werden. Geöffnet hat dann auch schon der mit 2.400 Quadratmetern weltweit größte Penny-Markt, der die Campinggäste von Donnerstag, 10 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, rund um die Uhr bestens versorgt.

Alle Timetables, die City-Map, News und wichtige Hinweise etwa zur Wetterlage erhalten die Bürger in der kostenlosen Parookaville-App für iOS und Android. Der Download wird jedem Besucher empfohlen.