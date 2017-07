WEEZE. 80.000 begeisterte Musikfans feierten am Wochenende das dritte Parookaville-Festival am Flughafen in Weeze. Top-DJs wie Steve Aoki, Robin Schulz und David Guetta sorgten für gute Laune bei den „Bürgern“ der fiktiven Stadt. Der Termin für das Parookaville 2018 steht schon fest: Vom 20. bis 22. Juli steigt dann wieder Deutschlands größtes Festival für elektronische Musik am Niederrhein.

NN-Fotos: Gerhard Seybert (33) / Andrea Kempkens (10)