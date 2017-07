GELDERN. Für die Gelderner Ferienspiele, die in diesem Jahr vom 7. bis zum 26. August unter dem Motto „Abenteuer XXL“ auf die Reise gehen, sind noch Restkarten zum Preis von je 45 Euro zu haben. Darauf weist die Stadt Geldern hin. In die Sommerfrische mit vielen Ausflügen, Kreativangeboten und dem beliebten Hüttendorf verreisen bis zu 300 Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Im Preis bereits enthalten sind die Kosten für Getränke, das warme Mittagessen und die Bustransfers. Eine zusätzliche Ermäßigung gibt es für Eltern, die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit oder des Amtes für Arbeit und Soziales der Stadt Geldern beziehen. Deren Kinder können für jeweils zehn Euro dabei sein. Auch eine Teilnahme von Kindern mit Behinderung ist möglich. Hierfür wurde ein ermäßigter Preis von 22,50 Euro je Karte festgelegt.

Tickets für die Ferienspiele gibt es im Jugendzentrum „check point“ in der Kapuzinerstraße 34. Infos unter Telefon 02831/2646, E-Mail: info@checkpoint-geldern.de.