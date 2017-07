GELDERN. Neben der Übergabe der Ferien-Spiel-Pakete in Kevelaer und Kleve fand nun auch eine Übergabe am NN-Verlagshaus in Geldern statt. Hier übergab NN-Marketingleiter Michael Janßen gemeinsam mit Robin Funke von Walther Faltsysteme die Pakete im Wert von jeweils 80 Euro an die Ferienlager im Südkreis Kleve.

Dazu gehören die Ferienfreizeit Ellemeet aus Alpen, das Jubo Ferienlager aus Bönninghardt, das Ferienlager Ronja Räubertochter aus Geldern, das Sauerlandlager Walbeck, das Sommercamp Castra Nova Geldern, das Sommerlager der Messdiener der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Geldern, das Ferienlager Scout Rock Hartefeld, das Ameland Lager Sevelen, das Sommerlager der Pfadfinder vom DPSG-Stamm Kapellen, die Ferienfreizeit Kerken, die Jugendfeuerwehr Kerken on Tour, das Wald-Agenten-Training Berkevoortshof in Rheinberg, der Ferienspaß Sevelen, der JuSt Ferienspaß Straelen, das Sauerlandlager Straelen, das Sommerlager Veert, das Ferienlager von JRK Wa-Wa on Tour aus Wachtendonk, die Messdienerferienlager aus Wachtendonk und das Lager des Offenen Ganztags Johan Hinrich Wichern Schule Sonsbeck. „Wir finden euer Engagement total gut! Darum haben wir uns dazu entschieden, eurer Ehrenamt zu würdigen und euren Einsatz zu unterstützen. Mit den Ferien-Spiel-Paketen wollen wir Danke sagen“, betont Jansen zum Abschluss der Aktion.