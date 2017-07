Mittsommernacht Elten 2017 1 von 25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Der Musikverein Elten hat mit Band- und Orchester-Auftritten in der Konzertmuschel sowie einem Kunsthandwerkermarkt im und um den Dr.-Robbers-Park sein 110-jähriges Bestehen gefeiert. Während am ersten Tag der Verein selbst die vielen Besucher mit Musik unterhielt und ein Kindertrödelmarkt stattfand, brachten am zweiten Tag verschiedene befreundete Gastvereine den Jubilaren ein Ständchen; zudem luden Kunsthandwerker aus den nahen und fernen Umgebung zum Bummeln zwischen den Ständen und einer kleinen „Shoppingtour“ ein.