Mülltonnen-Brand: Zeuge

BEDBURG-HAU. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag (30. Juli) gegen 23.45 Uhr an der Straße Südlicher Rundweg in Bedburg-Hau eine Mülltonne in Brand geraten. Ein Zeuge löschte nach Polizei-Angaben die Flammen mit einem Feuerlöscher. Eine daneben stehende zweite Mülltonne wurde ebenfalls beschädigt. Etwa 30 Minuten zuvor hatte der Zeuge drei verdächtige Jugendliche, zwei Jungen und ein Mädchen, gesehen, die vom Südlichen Rundweg in Richtung Schneppenbaum gingen. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.