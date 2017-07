Kinder beim Zündeln beobachtet: Papiercontainer brannten

KLEVE. Am gestrigen Sonntag wurde die Polizei gegen 14 Uhr zu einem Papiercontainerbrand auf dem Gelände der Ganztagsrealschule an der Hoffmannallee gerufen. Den Brand der beiden Papiercontainer löschte die ebenfalls verständigte Klever Feuerwehr. Zeugen haben vor dem Brand drei Kinder beobachtet, die auf der Mauer saßen, die das Schulgelände zum Einkaufszentrum abgrenzt und hinter der die Papiercontainer stehen. Die drei Kinder wurden beim Zündeln mit Feuer beobachtet und flüchteten, nachdem diese die Zeugen bemerkten. Die Kinder werden wie folgt beschrieben: männlich, circa 11 bis 14 Jahre alt, ein Junge bekleidet mit kurzer Hose und grünem T-Shirt, ein Junge trug ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise geben können, und bittet diese, sich mit der Kripo in Kleve unter der Rufnummer 02821/ 5040 in Verbindung zu setzen.