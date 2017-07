NN verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für die Show im Kehrumer Festzelt

KEHRUM. Die Schützen aus Kehrum starten ihr Schützenfest mit einem Comedyabend am Freitag, 4. August, im Festzelt an der Kirche. Sie versprechen „Kehrum lacht“ beim Auftritt von Obel Obering und seinem Kabarettprogramm „Obelpackung“.

Obel Obering (Ex-Till & Obel), ist Kabarettist, Parodist und Musiker. Nach der gefeierten Premiere von „Obelpackung“ in der Kölner Kleinkunst-Kultstätte Senftöpfchen war er schon in Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen oder Hannover, um sein brandheißes Programm vorzustellen. Aktuell ist sein neues Programm allemal. Ob Donald oder Wladimir, Angela oder Helene, Jogi oder Franz, jeder und alles wird thematisiert. Das wird wieder eine Packung geben! Seit über 35 Jahren steht der „jugendliche Entertainer“, wie er selbst (52) sich bezeichnet, nun auf deutschsprachigen Bühnen. Mal hochpolitisch, mal tiefgründig, immer jedoch leichtfüßig und gern auch mal voller Selbstironie: Obel erzählt aus sehr persönlichen Erlebnissen, seiner Welt und seinem Leben. Und darin steht er voll und ganz, so dass der Zuschauer sich auch gern mal wiedererkennt – zumal der Familienvater auch wieder aus der Seele des Publikums singt. Obelpackung – endlich mal was mit mehr drin als draufsteht. Wer dabei sein möchte, kann Karten im Vorverkauf erwerben zum Preis von 14 Euro in der Gaststätte Perau, Kehrum oder an der Abendkasse zu 18 Euro. Einlass ist am Freitagabend, 4. August um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für den Comedyabend im Festzelt an der Kirche in Kehrum.

Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Obelpackung“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de schicken. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

Die Gewinner werden unter www.nno.de veröffentlicht.