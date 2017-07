WEEZE. Heute startet das Parookaville 2017 und auch in diesem Jahr darf die einzig rechtskräftige Festival-Hochzeit der Republik nicht fehlen. In der Warsteiner Parooka Church geben sich Julia (25) und Oliver (28) am Samstag, 22. Juli, das „Ja-Wort“. Trauzeuge wird Star-DJ Phil Fuldner sein. Passend zum diesjährigen Las-Vegas-Motto werden Julia und Oliver stilecht in einer Oldtimer Cadillac Limousine zur Trauung chauffiert, um in der Parooka Church von der Weezer Standesbeamtin empfangen und in Begleitung des Trauzeugen rechtskräftig getraut zu werden. Natürlich dürfen Familie und Freunde zur ultimativen Party der Liebe nicht fehlen. Die Hochzeit wird live auf Facebook.de/Musikdurstig übertragen.