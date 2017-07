Internationaler Klaviersommer Campus Cleve kommt nach Straelen

STRAELEN. Auch in diesem Jahr findet in Kleve und der Region wieder der „Internationale Musiksommer Campus Cleve“ statt. Bereits zum zehnten Mal lädt der Künstlerische Leiter und Kurator des Festival Prof. Jan Boguslaw Strobel hochtalentierte, junge Nachwuchspianisten an den Niederrhein ein, um mit Ihnen in Meisterkursen zu lernen und in Konzerten zu musizieren. Über 100 Konzerte, so viele wie noch nie, in denen die jungen Musiker die Möglichkeit haben Ihr Können unter Beweis zu stellen und Ihr Publikum zu begeistern, sind geplant. Auch In Straelen gibt es wieder die Möglichkeit die Jungstudenten hautnah zu erleben. Die Evangelische Kirche an der Bahnstrasse 32 hält vier Konzerte als Teil des „Campus Cleve“ an den folgenden Tagen: Freitag, 28. Juli, 19 Uhr: Yumeka Nakagawa (Japan), Samstag, 29. Juli, 19 Uhr: Luca Grianti (Italien), Freitag, 4. August, 19 Uhr: Naoko Abukraki (Japan), Samstag, 5. August, 19 Uhr: Leonhard Dering (Deutschland). Besucher dürfen gespannt sein wer dieser vier Musiker sich in Straelen besonders hervor tut, aber ein Musikgenuss für Klavierliebhaber wird es auf jeden Fall. Mit Werken von W. A. Mozart, F. Chopin, L. v. Beethoven, S. Rachmaninov, F. Liszt, J. Brahms, M. Ravel, Fr. Schubert und G. Fr. Händel bringen die jungen Musiker eine enorme Bandbreite der Klavierliteratur mit. Der Eintritt ist wie immer frei, allerdings wird am Ausgang um eine kleine Spende gebeten. Diese Spende geht direkt an die Teilnehmer des Musiksommers und finanziert so Ihre Anreise sowie die Teilnahmegebühren. Die genauen Programme und weitere Informationen unter: www.musiksommer-cleve.eu.