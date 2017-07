In Gegenverkehr geraten: Motorradfahrer (46) aus Alpen tödlich verunglückt

REES. Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Alpen befuhr gestern Abend gegen 18.45 Uhr die Deichstraße aus Haffen kommend in Richtung Rees. In Höhe des Lindtackerwegs kam er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Angehörige sowie Unfallzeugen werden durch Opferschutzbeamte der Polizeibehörden Kleve und Wesel betreut.