NN verlosen Karten für Beachparty mit Mickie Krause, Ina Colada und Tobee

XANTEN. Am Samstag, 5. August, befindet sich das Strandbad Xantener Südsee wieder in der Hand aller Insel-Fans, denn dann findet die nächste Ausgabe der beliebten Mallorca-Beachparty statt, präsentiert von der Volksbank am Niederrhein.

Die Mallorca-Beachparty ist aus dem Veranstaltungskalender des Freizeitzentrum Xantens nicht mehr weg zu denken. In diesem Jahr schaut erneut ein echtes Mallorca-Urgestein vorbei: Mickie Krause! Ebenfalls live auf der Bühne: Ina Colada. Abgerundet wird der Starauflauf von Tobee und DJ Paraiso. Erwarten darf man Partystimmung pur! Die Mallorca-Stars werden den Besuchern ordentlich einheizen. Bei Hits wie „Schatzi schenk mir ein Foto“ von Mickie Krause oder „Jetzt ist der Teufel los“ von Tobee ist beste Stimmung garantiert. Natürlich darf bei einer solchen Veranstaltung die Frauenpower nicht fehlen: Ina Colada, die Powerfrau aus dem Ruhrgebiet, schaffte es in ihrer noch jungen Karriere schon mit drei Titeln in die deutschen Single-Charts. Zwischen den Auftritten der Mallorca-Stars wird der angesagte Mallorca-DJ Paraiso, afür Stimmung sorgen. Denn neben leckeren Cocktails kann sich jeder, der eine kleine Pause vom Tanzen braucht, gemütlich ans Lagerfeuer setzen und die tolle Atmosphäre des Strandbades Xantener Südsee genießen – Urlaubsfeeling pur! Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro inkl. Gebühren sind online auf www.f-z-x.de erhältlich und an vielen Vorverkaufsstellen, unter anderem: InfoCenter des Freizeitzentrums in Wardt, TIX Xanten, Edeka-Filialen Xanten, Rewe Xanten, Sonsbecker Reisebüro, Reisebüro Sonne und Meer, Rheinberg und Lotto-Reisen Döhrn Alpen. Für Kurzentschlossene wird es natürlich auch an der Abendkasse der Mallorca-Beachparty Eintrittskarten geben.

Gewinnspiel

Wer ganz umsonst dabei sein will, hat die Chance, bei den Niederrhein Nachrichten Tickets zu gewinnen. Die NN verlosen 3 x 2 Karten. Wer mitmachen will, schickt eine mail an gewinnspiel@nno.de mit dem Stichwort: „Mallorca Xanten“. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Internet veröffentlicht.