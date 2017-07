Die Hochzeitskapelle an der Paesmühle ist ein beliebter Ort zum Heiraten

STRAELEN. Es ist 14 Uhr. In Strae­len an der Paesmühle scheint die Sonne, die Vögel zwitschern und der Bach am Weiher plätschert vor sich hin. Noch ist es ruhig an diesem idyllischen romantischen Ort. In einer Stunde geht aber das vierte von insgesamt sechs Brautpaaren an diesem Tag den Bund der Ehe ein. Ein besonderes Ereignis, das dem Standesbeamten Dietmar Maassen immer wieder ans Herz geht.

Dieses Paar ist Stephan Hell und Heike Neumann aus Niederkrüchten. Mit der eindrucksvollen Strechlimousine Excalibur fahren sie vor und strahlen beim aussteigen mit der Sonne um die Wette. Es ist ihr Tag. Doch wie kommt ein Niederkrüchtener Paar dazu, gerade in Straelen zu heiraten? „Mein Bruder hat hier vor elf Jahren geheiratet“, erzählt die 46-jährige Braut aus Nettetal. „Auf die Idee brachte mich aber meine Schwägerin aus Walbeck. Ich habe den Ort gesehen und mich sofort verliebt.“ Ähnlich ging es beim Kennenlernen ihres zukünftigen Ehemanns Stephan Hell vor sechs Jahren zu. Den 52-jährigen Niederkrüchtener hat die Arzthelferin im Internet kennengelernt. Drei Jahre lang kommunizierten die beiden über das Internet, per SMS und Whatsapp, bevor sie sich erstmals in einem Café trafen. „Den Augenblick, als ich Stephan sah, kann ich nicht beschreiben. Einfach unglaublich“, erzählt sie. Dem kann der leitende technische Angestellte eines Maschinenbauunternehmens nur zustimmen. „Wirklich schade, dass wir so lange gewartet haben“, ergänzt er. Seit einem Jahr leben die beiden zusammen und bringen zwei Söhne, den elfjährigen Luca Neumann und den 17-jährigen Tobias Hell, mit in die Ehe. Und beide teilen eine besondere Leidenschaft: den Karneval. In der letzten Session bildeten sie das amtierende Prinzenpaar des Niederkrüchtener Karnevals. Deshalb soll zum Auszug aus der Kapelle auch die karnevalistische Ballade „Wenn am Himmel die Stääne danze“ gespielt werden. „Wir haben diesen Ort zur Eheschließung gewählt, weil er anders ist als die üblichen Standesämter, also beispielsweise kein Büro im Rathaus. Es ist einfach ein Ort zum Verlieben“, sagt sie.

Vom Gotteshaus zur Hochzeitskapelle

Bis in die 70er Jahre diente die Kapelle als Gotteshaus einer Ferieneinrichtung, bevor sie 1999 zur Hochzeitskapelle mit einem besonderen Ambiente umfunktioniert wurde. Die ehemalige Einrichtung der Kapelle mit ihren Kirchenbänken und dem großen Holzkreuz wurde erhalten. Die traditionellen Sitzgelegenheiten für das Brautpaar, ein großer Holztisch und großformatige Bilder an den Wänden gehören ebenfalls zur schlichten Einrichtung, genau wie die im Innenraum harmonisch wirkenden blau-weißen und grauen Töne. Zudem haben die Brautpaare in der Kapelle die Möglichkeit, eigene Musikwünsche zu äußern, ob nun per CD-Player oder Live-Musik. Insgesamt 70 bis 100 Hochzeitsgäste haben in der Kapelle Platz. Für den Sektempfang steht die ehemalige Sakristei mit einem Kühlschrank, Stehtischen und einer Toilette bereit. „Die Nachfrage hat in den letzten Jahren stark zugenommen“, weiß der Standesbeamte. „Uns überrascht es immer wieder, dass die meisten Paare (75 Prozent!) nicht aus Straelen, sondern aus den Nachbarkreisen, dem Ruhrgebiet und dem Kölner Raum hierher kommen, um sich das Ja-Wort zu geben. “ Insgesamt haben sich in 2017 bereits 49 Paare in Straelen getraut, 44 davon in der Kapelle Paesmühle und fünf im Trauzimmer des Rathauses. „Wir rechnen bis zum Jahresende mit etwa 120 bis 130 Paaren in Straelen“, sagt Maassen. Und bereits für 2018 haben 18 Paare in der Straelener Kapelle reserviert.

Metallgitterherz

Weil die Hochzeitskapelle an der Paesmühle damit immer mehr zu einem gefragten Ort bei Brautpaaren wurde, hat man kurz vor Valentinstag ein großes Metallgitterherz, ein „Herz für Hochzeitspaare und andere Verliebte“, unmittelbar bei der Kapelle aufgestellt. Grund waren einzelne „Liebesschlösser“, die in der Umgebung an Geländern und Brücken der Kapelle angebracht waren. „Wir wollten den Brautpaaren, die sich hier oder auch wo anders das Ja-Wort gegeben haben oder nur verliebt sind, eine Plattform geben, an der sie ihre Liebe ausdrücken und verewigen können“, erzählt Maassen.nMittlerweile hängen rund 55 Liebesschlösser am Metallherz, die abends für einige Stunden auch indirekt bestrahlt werden. Auch das Liebesschloss der Familie Hell hängt ab sofort hier.