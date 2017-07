Goch: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

GOCH (ots). Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Goch befuhr am Freitag, 7. Juli, um 16.15 Uhr, befuhr mit einem Pkw die Straße Winkel aus Richtung Rittorpweg kommend in Richtung Gaesdonk. An der Kreuzung Greversweg/Winkel kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Fahrzeugführerin aus Kalkar, die mit dem Pkw den Greversweg, aus Richtung Goch kommend, in Richtung Hülmer Deich befuhr. Die 21-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde zunächst mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Kevelaer verbracht. Von dort wurde sie zu einer Spezialklinik nach Duisburg geflogen. Die 22-jährige, ein Baby und ihr 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.