Goch: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

GOCH (ots). Gleich dreimal schlugen Diebe am Wochenende in Goch zu und stahlen wertvolles Werkzeug aus abgestellten Transportern. In der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli, 16 Uhr, und Montag, 3. Juli, 7 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Sebastianstraße in Pfalzdorf die Schiebetür eines roten Citroen Jumpy auf. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug verschiedene Werkzeuge. In der Zeit zwischen Sonntag, 2. Juli, 19 Uhr, und Montag, 3. Juli, 7.45 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Dr. Keller-Straße in Goch die Hecktür eines blauen Fiat Ducato auf. Die Täter entwendeten von der Ladefläche verschiedene hochwertige Elektrowerkzeuge. In der Zeit zwischen Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr, und Montag, 3. Juli, 6 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Asperdener Straße die Hecktür eines weißen Mercedes Sprinter auf. Die Täter entwendeten von der Ladefläche verschiedene hochwertige Werkzeugmaschinen wie eine Hydraulikpumpe. Der Transporter war vor einer Gaststätte abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.