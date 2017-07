Goch: Diebe stahlen Bootsanhänger

GOCH (ots). In der Zeit zwischen Samstag, 8 .Juli, 14 Uhr, und Dienstag, 11. Juli, 15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Schulstraße einen grauen Bootsanhänger der Marke Harbeck mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TW 280. Der Anhänger war in einer Zufahrt hinter dem Haus des Besitzers abgestellt. Es befand sich kein Boot auf dem Anhänger. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.