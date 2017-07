Gemeinsamer Kinobesuch vor der Premiere und dem Aufführungs-Wochenende – Musical-Trailer auf großer Leinwand

GOCH. Kürzlich trafen sich 65 Gaesdoncker Piratinnen und Piraten zum gemeinsamen Kinobesuch in den Tichelpark Cinemas Kleve, um sich mit dem aktuellen Film „Fluch der Karibik“ noch einmal Appetit auf die Piratenwelt zu holen.

Der Kinobetreiber war von dem Gaesdoncker Musical-Projekt „Mit Säbel, Herz und Papagei“ so angetan, dass er die Mitwirkenden nicht nur zu einer Kinovorstellung einlud, sondern darüber hinaus auch bereit war, den Musical-Trailer im allgemeinen Kino-Vorprogramm zu zeigen. Entsprechend groß war die Freude aller Anwesenden.

Nach dem großen Erfolg des ersten Gaesdoncker Rockmusicals „Die Hexe schlägt zurück“ soll am kommenden Wochenende vom Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juli, nun endlich die Nachfolge-Produktion „Mit Säbel, Herz und Papagei“ zur Aufführung kommen. Standen beim ersten Musical vor drei Jahren noch bekannte Volkslieder Pate für die präsentierte Musik, so haben die Lehrer Lars Poley und Daniel Verhülsdonk in den letzten drei Jahren das Musical „Mit Säbel Herz und Papagei“ selbst komponiert und getextet.

Als Ergebnis bilden 18 abwechslungsreiche Songs mit über 90 Minuten rockiger Musik und eine unterhaltsame Story das Grundgerüst für eine gut zweistündige Musicalerfahrung auf der Gaesdoncker Bühne. Seit Anfang des Schuljahres arbeiten zirka 80 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 an Gesang, Choreographie, Schauspiel, Kostümen, Requisiten, Bühnenbild, Licht, Ton, Kamera, Mediengestaltung und vielem mehr, um ein unvergleichliches Musical-Erlebnis auf die Gaesdoncker Bühne zu bringen.

Im Orchestergraben wird das aus Lehrern und Schülern bestehende fast 40-köpfige Ensemble aus Chor und Instrumentalisten für eine fesselnde Live-Erfahrung sorgen. Die Veranstaltungen sind am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr. Hinzu kommt eine Familienaufführung am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Die letzten Tickets sind erhältlich bei der Buchhandlung am Markt, der Völckerschen Buchhandlung sowie im Foyer der Gaesdoncker Verwaltung. Alle Kurzentschlossenen können eventuelle Restkarten an der Abendkasse erwerben.