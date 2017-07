Verein „Inside Kevelaer“ lädt zum Stadfest ein, das Bürger organisieren

KEVELAER. Der Verein „Inside Kevelaer“ präsentiert am kommenden Samstag, 29. Juli, sein erstes Projekt, das von Bürgern organisierte Stadtfest auf dem Peter-Plümpe-Platz Kevelaer. Das Fest wird um 10 Uhr von Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler mit einer kurzen Ansprache und der Vorstellung des „Vereins Inside Kevelaer“ eröffnet.

Die Organisatoren wollen ein familienfreundliches, abwechslungsreiches Stadtfest für alle Altersgruppen bieten. Getreu dem Motto „Für Dich, für mich, für Kevelaer und den Rest der Welt.“ Zum Veranstaltungsprogramm, das von 10 bis 24 Uhr dauert, gehört auch der große Citybiathlon der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer. Folgende Bands und Solokünstler treten auf der überdachten Hauptbühne auf: der Kevelaerer Männergesangverein, die St. Sebastiananus Bruderschaft, das Projekt Together, Igor Harz, Samira Szabowski und Julia Loosen, The Circle of Silence, Kfourtyseven, Tyre Wishes, Die Söllers, Whet, Stay KingPin. Auf der Nebenbühne, einem Rasting Showtruck, sind Mr. Soul alias Hans Ingenpass, Karin Raimondi (besser bekannt als Attacke), Nathan Niles, die Lebenshilfe Kevelaer und eine Wing Tsun Schule zu erleben. Außerdem gibt es einen privaten Erwachsenen- und Kindertrödelmarkt sowie Infostände und Aktionen vieler Kevelaerer Vereine und Organisationen. Auf der gut bestückten Food Meile können sich die Besucher des Stadtfestes abwechslungsreich verpflegen.