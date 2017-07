Der Geist von Love an Peace wehte am Samstag durch den Xantener Stadtpark, als bei der Sommermusik in einer spektakulären Show das legendäre Woodstock-Festival aufgeführt wurde. Während im Hintergrund auf einer großen Leinwand die Original-Bilder der auch im Schlamm unermüdlich weiter feiernden Fans zu sehen waren, spielten und sangen die ausgezeichneten Musiker die Hits der großen Stars, von denen viele damals, im Jahr 1969, noch ziemlich unbekannt waren – und von denen allzu viele leider nicht mehr unter den Lebenden weilen. Doch ihre Hits leben weiter und ließen auch am Samstag das Publikum von den Stühlen aufstehen, tanzen und singen. „We shall overcome“ konnte wohl jeder der Besucher mitsingen, ohne dass dazu der Text eingeblendet werden musste. Nach der Pause wurde die Party immer ausgelassener und als zum Schluss die Zuschauer aufgefordert wurden, auf die Bühne zu kommen, ließen sie sich nicht lange bitten und rockten mit der Band gemeinsam ab zum großen Joe Cocker-Hit „With a little help from my friends“ und zu „Proud Mary“ von Ike and Tina Turner. Als der Moderator des Abends fragte, was vom Geist dieser Generation übrig geblieben sei, da wünschten sich angesichts des randalierenden und gewaltbereiten Mobs in Hamburg sicher viele die friedliche Hippie-Mentalität der Jugend von damals zurück. Die Sommermusik Xanten hat in diesem Jahr noch weitere Höhepunkte zu bieten: Am Freitag erklingen die Klassiker der Filmmusiks, soundtracks, die jeder kennt und immer wieder gerne hören möchte. Samstag gibt es ebenso Songs, die jeder kennt mit John Lees‘ Barclay James Harvest und zum Abschluss am Sonntag werden vor allem die Teenies in Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn die Lochis die Bühne im Xantener Stadtpark betreten. Karten gibt es online unter www.vp-konzerte.de und – soweit vorhanden – an der Abendkasse.