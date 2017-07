Niederrhein Nachrichten verlosen 3 x 4 Tickets für den Familienpark Kalkar

KALKAR. In Kernie´s Familienpark im Wunderland Kalkar ist ordentlich was los! In diesem Jahr jagt ein spannendes Event das andere. Ist ein Erlebnistag vorüber, darf bereits die Vorfreude auf den nächsten wachsen. Da klatschen sich sogar die Park-Maskottchen Kernie und Kerna begeistert in ihre übergroßen Flausch-Hände.

Am 16. Juli und 20. August versprechen zunächst „Kernie´s Wasserspaßtage“ spritzige Stunden – bei heißen Temperaturen also genau das Richtige! Für gehörig Action sorgen die verschiedensten Wasserspiele mit Ballons, Wasserpistolen, Wasserfontänen, einer Rutschbahn und vielem mehr. Doch auch andere Abkühlungsmöglichkeiten locken zum Spaßhaben. Hoch hinaus geht es im 58 Meter hohen Kettenkarussell „Vertical Swing“ im Kühlturm oder im Meeresriesen Atlantis, eine rasante Achterbahn sorgt für kribbelige Schmetterlinge im Bauch und urige Baumstämme verleiten zur prickelnden Wildwasserfahrt. Und von unten winken der verrückte Abenteurer und Hobbytaucher Kernie freudig zu. Schnorchel und Schwimmbrille bereit? Los geht´s! Wenn am 23. Juli und 27. August „Kernie´s Zirkustage“ stattfinden und Manegenmusik in der Luft liegt, wirft Maskottchen Kernie sich in sein schönstes Clownkostüm und wartet bereits am Eingang auf alle kleinen und großen Besucher. Er stellt das Begrüßungskomitee für all die Zirkusartisten des Circus Belly Wien dar, die tolle Aktionen vorbereitet haben. Es wird lustig, akrobatisch und spannend zugleich. Das freut auch den Wunderland-Clown aka „Der verrückte Abenteurer“. Er verbreitet gute Laune und zaubert sich durch die Menge. Wer möchte, kann den Zirkus in der Zeit vom 8. Juli bis 3. September übrigens auch für eine komplette Vorstellung besuchen. In Kooperation mit Kernie´s Familienpark gastiert er auf dem Gelände des Wunderland Kalkar – für Parkbesucher sogar gratis!

Karibisches Flair am Niederrhein? Und ob das geht! Von jeweils 18 bis 22 Uhr warten am 29. Juli sowie am 5. und 12. August feurige brasilianische Tänzer auf ein experimentierfreudiges Publikum. Sie zeigen an den „Lange(n) Sommerabende(n)“ Limbo-Tanzeinlagen und animieren zum Nach-, Mitmachen und Hüfteschütteln. Wenn die Feuerschlucker mit waghalsigen Kunststücken loslegen dürfte eine Klatschsalve der anderen folgen. Zudem tummeln sich an diesen lauen Abenden umherstreifende Gaukler in Kernie´s Familienpark – bereit, ihr Können präsentieren zu dürfen. Gemütliche Stimmung verbreiten Feuerkörbe, die speziell zur späteren Stunde überall entzündet werden. Zum Toben und Auspowern geht es dann zwischendurch auf die zahlreichen Attraktionen. Selbstverständlich hat der Park an den besagten Tagen vorher ganz regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Noch nicht genug Sommer-Sonne-Strand-Feeling? Dann nichts wie los zur Rheinufer Beach Bar. Fantastisch, wenn der Sand warm unter den nackten Füßen kribbelt. Mit Blick auf den blau-dahinfließenden Strom schmeckt das kühle Getränk in der Hand gleich doppelt so gut. Das ist Sommerferien-Feeling pur! Auf Familien wartet das All-inklusive-Paradies. Ein Preis, alles drin: Zwischendurch darf sich an gratis Pommes, Softeis und kühlen Getränken bedient werden. Einfach lecker! Für die Erwachsenen gibt es sogar noch Kaffee und Tee. Alle Attraktionen sind inbegriffen (für die Kartbahn gilt ein geringer Aufpreis). Der Park ist geeignet für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Infos zu Öffnungszeiten und Preisen sowie Ticketbuchung mit 5 Euro Rabatt gibt es unter www.wunderlandkalkar.eu.

