Exhibitionismus – Junge zeigte sich einer 16-Jährigen

ASPERDEN (ots). Eine 16-jährige Jugendliche aus Goch fuhr am Sonntag, 2. Juli, gegen 18.50 Uhr, mit dem Fahrrad über die Graefenthalstraße. In Höhe der Volksbank stand ein zirka 13 bis 14 Jahre alter Junge, ließ seine Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil. Der Junge war zirka 1,60 Meter groß, hatte dunkelbraune kurze Haare und trug einen roten Pullover. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.