Exhibitionismus in Kleve:

KLEVE. Zwei zwölf und 13 Jahre alte Mädchen aus Kleve befanden sich am Sonntag, 2. Juli, gegen 16.45 Uhr auf dem EOC-Parkplatz an der Hoffmannallee in Kleve. Ein Mann sprach die beiden Mädchen an, ließ seine Hose herunter und zeigte sich den Kindern. Daraufhin liefen die Kinder davon und informierten die Polizei. Der Täter sei mit einem Fahrrad in Richtung Sackstraße gefahren. Der Mann war etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze graue Haare. Er trug einen Dreitagebart und war mit einer weißen Dreiviertelhose mit blau-schwarzen Streifen sowie einem braunen oder schwarzen T-Shirt mit Aufdruck im Brustbereich bekleidet. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.