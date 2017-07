SEVELEN. Am gestrigen Mittwoch war es soweit, am frühen Nachmittag hielt die Zukunft Einzug in Sevelen. Genauer gesagt in das St. Antonius-Haus. Als einer der ersten Kunden wurde das Altenheim St. Antonius-Haus, Büllenstraße 1 in Sevelen, an das neue Glasfasernetz von Deutsche Glasfaser angeschlossen. Projektleiter Dietmar Rotering (l.) gratulierte stellvertretend Rainer Jacobs (m.) vom St.-Antonius-Haus zum Internet mit Lichtgeschwindigkeit. Weiterer Gratulant war Jürgen Happe, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Issum (r.). Zukünftig wird die Verwaltung des Antonius-Hauses mit dem Glasfaseranschluss schneller und zuverlässiger über eine stabile und synchrone Internet-Leitung ihre Anwendungsprogramme nutzen können. In den kommenden Wochen werden nach und nach alle Haushalte in Sevelen, Oermten und Vorst, die sich für das Netz von Deutsche Glasfaser entschieden haben, aktiv geschaltet. Foto: privat