Emmerich Lichterglanz 2017 1 von 28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mit Live-Musik, Feuerwerk und viel Hanse-Geschichte hat Emmerich am Wochenende ein doppeltes Jubiläum gefeiert: Vor zehn Jahren wurde die neu gestaltete Rheinpromenade eröffnet, genauso alt ist auch die zweitägige Veranstaltung „Emmerich im Lichterglanz“. Während am Samstag der Auftakt mit den Bands „Second Edition“ und „Dire Strats“ sowie dem großen Höhenfeuerwerk über die sprichwörtliche Bühne ging, stand der Sonntag – neben Auftritten von „Charly und seine Freunde“ und „Die Räuber“ – im Zeichen des Hansefestes und des Hanseumzugs. Viele weitere Aktionen sowie ein verkaufsoffener Sonntag lockten die Besucher in die Rheinstadt.