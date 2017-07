GOCH (ots). In der Zeit von Dienstagabend, 27. .Juni, bis Donnerstagmorgen, 29. Juni, brachen unbekannte Täter ein Fenster zur Küche der St.-Georg-Schule an der Gertrudstraße auf. Anschließend entwendeten sie Lebensmittel und eine Kaffeemaschine. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.