Die Zeugin hatte verdächtige Geräusche gehört und eine dunkel gekleidete Person auf dem Tankstellengelände gesehen, was sie unmittelbar über Notruf der Polizei mitteilte. Kurz darauf eingetroffene Polizeikräfte stellten zwar keine Täter mehr fest, allerdings waren eine Tür der Tankstelle aufgebrochen und offenkundig zahlreiche Zigaretten entwendet worden. Bei der anschließenden Fahndung nach den Tätern mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Kräften der Kreispolizeibehörde Viersen konnten gegen 02:40 Uhr drei verdächtige Personen aus der Luft in der Nähe des Heidewegs festgestellt werden. Herangeführte Streifenbesatzungen konnte dann einen Tatverdächtigen gegen 3.15 Uhr im Waldgebiet an der B 221 festnehmen, einen weiteren Tatverdächtigen gegen 3.50 Uhr. Beide Personen, 26 und 22 Jahre alte Männer mit rumänischer Staatsbürgschaft und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern aktuell an.