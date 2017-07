Besonderer Film im Goli Theater: „You‘ll never walk alone“

GOCH. Der nächste „besondere Film am Donnerstag“ im Goli Theater ist einer Hymne gewidmet, die weltweit nicht nur in Fußballstadien für Gänsehaut sorgt: Am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr, wird „You’ll never walk alone“ (Deutschland 2017, 100 Minuten, FSK ohne Altersangabe), der große Kino-Dokumentarfilm über die bekannteste Fußballhymne der Welt, gezeigt.

In vielen Fußballstadien singen die Fans vor dem Spiel „You’ll Never Walk Alone“; das Lied scheint eins geworden mit der Fankultur. Dabei ist im Text von Fußball eigentlich keine Rede.

Stattdessen wird von einem Unwetter gesungen, in dem man den Kopf einziehen möchte, in dem die Träume sturmgepeitscht und verweht werden, „tossed and blown“. Als globales Kulturgut gehört die Hymne heute zu den bekanntesten und meist gesungenen Liedern des Planeten – übertroffen wohl nur noch von „White Christmas“ (ist dafür aber saisonunabhängig). Der Dokumentarfilm erzählt die verblüffende Karriere dieses Songs. Es ist eine lange, spannende und wunderbare Geschichte. Hans Albers tritt darin ebenso auf wie Jürgen Klopp, die Musical-Genies Rodger & Hammerstein geben ihr eine entscheidende Wendungen, Beatles-Manager Brian Epstein und der von ihm zu Weltruhm gebrachte Mersey-Beat der 1960er-Jahre klingen darin ebenso nach wie Campino und die „Toten Hosen“.

Der Schauspieler und bekennende Fußballfan Joachim Król führt durch den Film und begibt sich auf die Spuren des Liedes. Er spricht mit Schauspielern, Musikern und Fußballbegeisterten, unter anderem mit Jürgen Klopp und Campino, mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock vom Balthasar-Neumann-Chor, mit Mavie Hörbiger und mit John Lennons Freund Gerry Marsden, dem Frontman der Liverpooler Band „Gerry and the Pacemakers“, die „You’ll Never Walk Alone“ zum Nummer-Eins-Hit in Großbritannien machte. Der Eintritt kostet fünf Euro. Da die „Film-Dokus“ am Donnerstag sich regelmäßig großer Beliebtheit erfreuen, ist für diese Veranstaltung ein ein Kartenvorverkauf bei der Kultourbühne Goch, Markt 2, Telefon 02823/320-202, eingerichtet.