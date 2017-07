Schützenfest von St. Martinus beginnt am 29. Juli – Königsschießen am 31. Juli

ELTEN. „Wir blicken zurück auf ein Jahr voller freudiger Ereignisse und Feste, viele nette Menschen, neugewonnene Freundschaften und zahlreiche einzigartige Momente“ – so das Fazit von Andre und Nicole Jansen, dem (noch) amtierenden Königspaar der St.-Martinus-Bruderschaft. Am kommenden Wochenende steht nun die Ablösung an, dann feiert Elten wieder sein Schützenfest. Das Schützenfest endet am Samstag, 5. August, mit dem Königsball ab 19.30 Uhr, begleitet von der Band „Sunset“.

Am Montag, 31. Mai, findet das Königsschießen statt – dann „beginnt eine neue Regentschaft“, schreibt Andre Jansen im Grußwort zum diesjährigen Schützenfest. „Unseren Nachfolgern wünschen wir ein unvergessliches Jahr, so wie wir es erleben durften.“ Für ihn selbst und seine Königin sei vor einem Jahr ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Die St.-Martinus-Bruderschaft startet in die Feierlichkeiten am Samstag, 29. Juli, mit dem Vogelschießen der Jungschützen ab 14 Uhr. Der offizielle Auftakt zum Schützenfest wird um 16 Uhr von St. Martinus, St. Vitus und der evangelischen Kirche eingeläutet. Um 16.45 Uhr ist Antreten am Kolpinghaus – dem Festlokal –, es folgen Böllerschüsse, Gang zum Kriegerehrenmal, Festgottesdienst (gegen 17.30 Uhr), Umzug durch den Ort sowie auf dem Marktplatz die Jubilarehrungen, Auszeichungen, die Jungschützenpreisverleihung und der große Zapfenstreich. Anschließend beginnt gegen 20 Uhr im Kolpinghaus der Tanzabend mit DJ Michael Kühn. Weiter geht es am Sonntag (30. Juli) um 14 Uhr mit dem Empfang der Ehrengäste im Hotel Wanders. Um 14.30 Uhr tritt der Fahnenzug am Feuerwehrhaus in der Europastraße an, die Schützen zeitgleich auf dem Marktplatz. Nach dem Empfang des Königspaares, der Gäste und des Vorstandes sowie Vorbeimarsch steht der Umzug durch den Ort an. Anschließend folgen ein geselliges Beisammensein und das Vogelschießen (gegen 16 Uhr), musikalisch begleitet durch Musikverein und Tambourcorps, im Festlokal.

Am Ehrenmal

Im Vorfeld des Schützenfestes findet am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr die Säuberung des Kriegerehrenmals statt (Gartenwerkzeuge sind mitzubringen).

Der Höhepunkt des Schützenfestes steht am Montag, 31. Juli, an. Für die Schützen heißt es an diesem Tag: früh aufstehen! Um 6 Uhr ist Wecken durch das Tambourcorps und den Musikverein, um 6.30 Uhr tritt der Weckzug zur Reveille auf dem Marktplatz an. Die Schützen wiederum treten um 11 Uhr auf dem Eltener Marktplatz an. Zunächst geht es weiter mit Beförderungen, Preisverleihungen der Schießwettbewerbe, geselligem Beisammensein und Vogelschießen im Kolpinghaus. Um 16 Uhr ist es dann soweit: Das Königsschießen beginnt. Im Anschluss folgen die Böllerschüsse zu Ehren des neuen Königspaares, das um 18 Uhr proklamiert wird; auf dem Marktplatz findet die Parade statt. Damit endet dann auch die Regentschaft von Andre und Nicole Jansen. „Die vielen Veranstaltungen, die wir mit unserem Thronzug 23, dem Vorstand, dem Offizierscorps und den begleitenden Schützen erleben durften, werden uns immer in Erinnerung bleiben“, versichert der scheidende König. „Es war uns eine große Freude und Ehre unseren Schützenverein, die St.-Martinus-Schützenbruderschaft Elten-Grondstein repräsentieren zu dürfen.“