JÜCHEN. Am ersten Augustwochenende ist es wieder soweit: Von überall strömen gut gelaunte Menschen nach Jüchen. Sie fahren in ihren herausgeputzten Oldtimern, oft in zeitgenössischer Kleidung und winken fröhlich den staunenden Passanten am Straßenrand. Alle haben ein Ziel: Die Classic Days Schloss Dyck. Zum zwölften Mal verwandeln sich die Schlosshöfe und der Park in das Epizentrum der Oldtimer-Szene. Man kann sagen: Die Klassikerwelt blickt nach Dyck. Drei Tage – von Freitag bis Sonntag – dreht sich im Motorfestival am Schloss alles um Klassiker auf zwei und vier Rädern und viel Gartenparty mit Flair.

Fest im Kalender etabliert sind die Classic Days für viele zehntausend Besucher – die regelmäßig mit über 7.500 Oldtimer-Fahrzeugen das sommerliche Treff mit viel Oktan ansteuern. Ins Leben gerufen hat die Classic Days der gleichnamige gemeinnützige Verein, der heute fast 100 Mitglieder zählt. Die Veranstaltung mit zwölf Bereichen, stimmungsvoll dekorierten Lebenswelten der Klassiker und vielen prominenten Rennfahrern begeistert viele Fans: Es ist die unvergleichliche Mischung, die mit britischer Gelassenheit und Charme, viel rheinischem Frohsinn und Spaß daran, sich zeitgenössisch zu (ver)kleiden recht lässig daher kommt. Garniert ist das ganze stilecht mit Motorenlärm und Picknick. Die Veranstaltungsbereiche sind unglaublich vielfältig und decken alle Geschmäcker aus der Zeitgeschichte und der Automobilgeschichte treffsicher ab. Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr wird wieder mit einem eigenen Brückenbau, der die Rundstrecke überspannt, ein Bereich an den alten Kirschbäumen – genannt „Cherrie-Lane“ – als Picknick-Areal direkt im Infield der Rundstrecke erschlossen.

Dort steht das riesige Zelt von Coys of Kensington. Das tradtitionsreiche Auktionshaus versteigert achtzig Klassiker aller Baujahre und Couleur. Unter den Alleen an den Wiesen vor Schloss Dyck verwandelt sich die Grasfläche in einen bunten Picknick-Flickenteppich, Fremde werden zu Freunden und auf Strohballen sitzend reicht man auch gerne mal den Käse-Igel zum Picknicknachbarn herüber. Die Zeitreise am Schloss funktioniert und es kehrt Gelassenheit, Ruhe und viel „gute alte Zeit“ ein. Prominente Rennfahrer – zu sehen bei den „Racing Legends auf einem drei Kilometer langen Rundkurs durch die mächtige Bergahornallee oder einfach nur als ebenfalls entspannte Picknickgäste – würzen das Klassiker- und Motorfestival. In diesem Jahr kommt zum Beispiel Formel-1-Safetycar-Star Bernd Mayländer erstmalig nach Dyck. Das große Geburtstagskind in diesem Jahr aber heißt Walter Röhrl – die Rallye-Ikone kommt das zweite Mal und feiert in „natürlicher Umgebung“ seinen 70. Geburtstag, wenn er einen seiner legendären Audi – Rallyewagen auf dem Rundkurs durch die Weinhaus-Kurve „zimmert.“

Drei Mal übrigens wurden die Classic Days schon von den Lesern der Motor-Klassik, der großen Oldtimerzeitung bei der Leserwahl zur „Veranstaltung des Jahres“ gewählt. Im Jahr 2015, 2016 und jetzt gerade erst in 2017 durften die Initiatoren des Vereins Classic Days e.V. die begehrte Trophäe entgegen nehmen und Mitbewerber wie Le Mans Classic, Goodwood oder den Historic Grand Prix in Monaco auf die Plätze verweisen. Die Classic Days haben eben eine große Fangemeinde, sind erreichbar und das ganz eigene Oldtimerfest auf das man überall in Deutschland-Autoland eben selbstbewusst besonders stolz ist. Und da die Vorfreude bekannter Weise die schönste Freude ist, fiebern die Fans der Classic Days jetzt schon dem „Lieblingsevent“ im August entgegen und versorgen sich auf der Website www.classic-days.de mit allen Informationen zu Inhalten und dem Programm. Genau dort sichern sich die Fans ihre Tickets für das Wochenende und sparen zudem durch die günstigen Preise im Vorverkauf. Darüber hinaus gibt es im Umkreis von 50 Kilometern rund um Dyck über 30 Vorverkaufsstellen – auch diese sind auf der Website gelistet.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Classic Days. Rufen Sie einfach am Donnerstag, 27. Juli, 15 Uhr, die Hotline 02831/9777099 an. Die ersten drei Anrufer gewinnen die Tickets.