Programm der 10. Reisemobilwallfahrt bietet den Teilnehmern Neues und Bewährtes

GOCH. „Man muss nicht übermäßig fromm für die Reisemobilwallfahrt sein – aber wer möchte: gerne!“ Damit bringt der Steyler Pater Hans Peters das Erfolgsrezept der Gocher Arnold-Janssen-Reisemobilwallfahrt prägnant auf den Punkt.

Zum zehnten Mal findet das gemeinsame Projekt der Stadt Goch und der Katholischen Pfarrgemeinde St. Arnold Janssen statt – vom 20. bis 23. Juli steht die Weberstadt wieder ganz im Zeichen der Veranstaltung, die das spirituelle und das weltliche Angebot miteinander verknüpft. Die Gäste wissen das jedes Jahr aufs Neue zu schätzen. „Wir haben 2016 eine Umfrage mit standardisierten Fragebögen unter den Teilnehmern der Wallfahrt gemacht“, berichtet Stadtpressesprecher Torsten Mate­naers, „90 Prozent der Umfrage-Teilnehmer schätzen genau das und 100 Prozent würden genau deshalb wiederkommen.“ 150 Voranmeldungen zum jetzigen Zeitpunkt sprechen da eine deutliche Sprache. Insgesamt 200 Plätze bietet der Reisemobilstellplatz am Friedensplatz, der vom Reisemobilclub Rhein/Maas Goch (RMC) im Auftrag der Stadt betreut wird. „Wir haben aber auch nochPlan B und C, falls es mehr als 200 Anmeldungen werden“, erzählt Torsten Matenaers. „Ohne die Stadt wäre das alles für uns als Pfarrgemeinde in dieser Form gar nicht möglich“, unterstreicht auch Pater Hans Peters die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen zehn Jahre.

Im Jubiläumsjahr gibt es Bewährtes, aber auch Neues. So werden die Reisemobilisten am Donnerstag, 20. Juli, um 18 Uhr, wieder im Festzelt begrüßt. Hier wird Bürgermeis­ter Ulrich Knickrehm einmal nicht den Teilnehmer mit der weitesten Anreise, sondern „Stammgäs­te“ der Wallfahrt auszeichnen, die schon seit vielen Jahren dabei sind. Ebenfalls am Donnerstag, um 19 Uhr, möchten die Gocher Einzelhändler die Gäste der Wallfahrt begrüßen. Der Werbering Goch veranstaltet seine „After Work Party“ im Festzelt auf dem Reisemobilstellplatz. Um 19 Uhr geht es los, die Formation „Heat Wave Lite“ sorgt für Musik. Gocher und Gäste können gemeinsam feiern!

Nicht fehlen darf am ersten Tag um 22 Uhr die Eröffnungsvigil in der St. Maria Magdalena Kirche. Apropos Kirche: Bei der Nacht der offenen Kirche, am Samstag, 22. Juli, ab 21 Uhr, in der Arnold-Janssen-Kirche, möchte Pater Peters zu jeder vollen Stunde einen Gebets­impuls geben: „Da gibt es etwas für die Seele“, lädt er alle Interessierten ein. Ganz neu im Programm für die Wallfahrts-Teilnehmer ist die „Arnold-Janssen-Tour“, die erstmals angeboten wird (Freitag, 21. und Samstag, 22. Juli, jeweils 10.30 Uhr, maximal 30 Personen pro Tour). Pater Peters besucht mit den Teilnehmern alle Lebensstationen des Heiligen in Goch: Sein Geburtshaus, die Taufkirche St. Maria Magdalena, das Collegium Augustinianum Gaesdonck, die Gräber von Arnold Janssens Eltern und natürlich die Arnold-Janssen-Kirche. „Wir wollen erkunden, wie sich das Familienleben auf seine Gründungen ausgewirkt hat und wieviel die Steyler Spiritualität mit der Familie Janssen zu tun hat“, erklärt Pater Peters. Anmelden können sich Interessierte an der Information (Blockhütte) auf dem Reisemobilstellplatz. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person (inklusive Busfahrt, Führung und Lunch­paket). In diesem Jahr ist die Arnold-Janssen-Tour allerdings noch den Wallfahrtsteilnehmern vorbehalten. „Es ist aber geplant, sie später für die Öffentlichkeit anzubieten“, so Torsten Matenaers.

Seit drei Jahren wird ein Teil des Wallfahrtsprogramms ausdrücklich auch den Gochern angeboten. Dazu gehören die Kirchenkonzerte, die im Rahmen des Studentenmusikfestivals in der Arnold-Janssen-Kirche stattfinden. Am Donnerstag, 20. Juli, 19 Uhr, spielt die erst 14-jährige Pianistin Carmen Geutjes unter anderem Werke von Beethoven, Bach und Chopin. Am Freitag, 21. Juli, ebenfalls um 19 Uhr, spielt Carmen Zobel Werke von Bach, Mozart und Mendelssohn.Barbecue und Livemusik locken bei der Veranstaltung „Caravan Country“ am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr, auf den Friedensplatz. Helt Oncale und die „TeXas House Band“ sorgen für das echte Country-Feeling und die Pfalzdorfer Safari Küche (Heike und Jürgen Bruns sowie Michael Arts) serviert dazu Spanferkel und ausgewählte Barbecue-Spezialitäten. Zusammen mit dem VSLN-Team sorgt die Safari Küche in diesem Jahr zudem für das Catering auf dem Friedensplatz. Nicht mehr im Programm ist das Kinderspielfest an der Nierswelle. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Der spirituelle Höhepunkt der Wallfahrt ist ohne Frage die Prozession der Reisemobile durch die Gocher Innenstadt mit dem anschließenden Gottesdienst an der Nierswelle, am Sonntag, 23. Juli. An der St. Maria Magdalena Kirche segnet Wallfahrtsseelsorger Pater Hans Peters die Reisemobilisten und ihre Fahrzeuge. Um 11 feiert er gemeinsam mit ihnen den Gottesdienst.

Weitere Infos gibt es hier: www.reisemobilwallfahrt.de und www.facebook.de/gocherleben.

Tombola

Fester Bestandteil der Reisemobilwallfahrt ist die Tombola. Zahlreiche Unternehmen des Gocher Werberings haben in diesem Jahr Preise im Wert von 1.000 Euro gesponsert: Ausrüstungsgegenstände für Reisemobilisten, Gocher Produkte und Gutscheine für die Teilnahme im Jahr 2018. Lose gibt es zum Preis von einem Euro pro Stück an der Information (Blockhütte) auf dem Friedensplatz. (bis Samstag, 22.Juli, 17 Uhr). Am Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr, ist die Ziehung der Preise in ein buntes Abendprogramm eingebunden. Gewinnen kann nur, wer mit seinem Los bei der Tombola im Festzelt ist.