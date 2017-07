Schützenverein Kessel-Nergena: Neuer Kirmesstandort mit neuen Ideen für das Programm

KESSEL. Kaum ist die Saison des weißen Edelgemüses im Spargeldorf Kessel beendet, rüstet man sich hier für das nächste Großereignis, die Kesseler Kirmes, die alljährlich am Sonntag nach dem 6. Juli stattfindet.

Das Kirmesprogramm, das unter dem Motto „… daheim gemeinsam feiern“ steht, fängt sportlich an.

Nachdem im vergangenen Jahr die Kegelmeisterschaft im Festzelt an Spannung kaum zu überbieten war, findet am Freitag, 7. Juli, das 3. Kesseler Kegelturnier statt. Die Kegelteams bedürfen natürlich der Anfeuerung und Unterstützung; kurzum Jung und Alt sind herzlich eingeladen, um den Wettkampf vor Ort zu verfolgen. Der Einlass ist ab 18 Uhr. Wer sich noch anmelden möchte, kann dieses per Mail an kellerkinder_kessel@gmx.de erledigen.

Am Samstag, 8. Juli, veranstaltet die Spielvereinigung Kessel ein Sommer- und Familienfest in Verbindung mit dem „Thomas Zwanziger Gedächtnisturnier“ der Altherren auf dem Kesseler Sportplatz. Auf die Besucher warten unterhaltsame Spielstände wie zum Beispiel Spiegelmalen, Wasserspiele, Getränkekis­ten stapeln mit Kran und vieles mehr. Es gibt viele Aktivitäten der verschiedenen Abteilungen der Spielvereinigung, einen Tanzworkshop, Badminton, sogar das „Jolinchen“-Sportabzeichen für Kinder von drei bis sieben Jahren kann gemacht werden; ab 14 Uhr geht es los. Das Fußballturnier der Altherren beginnt um 15 Uhr; die Siegerehrung findet nach dem Turnier im Rahmen des Sportlerballs im Festzelt gegen 20.30 Uhr statt.

Zum Thema Kirmesort: Das Kesseler Kneipendreieck hat nun ausgedient, die Kirmes hat einen neuen Standort. Das Festzelt und alles was dazu gehört steht jetzt an der Kranenburger Straße/Ecke Scharsenweg. Veranstaltet wird die Kirmes nun von Magic Sound Veranstaltungstechnik (Dominik Loock), einer Firma aus Kessel die hofft, mit ihren Ideen zum Programm den Nerv der Kirmesbesucher zu treffen.

Am Samstagabend gibt es den Sportlerball mit der Partyband „G-Punkt“; der Einlass ins Festzelt ist ab 19 Uhr. Mit dem Einlass startet eine „Happy Hour“, bis 20 Uhr gibt es dann drei Getränke zum Preis von zwei.

Der Sonntag, 9. Juli, ist den Schützen und der Blasmusik gewidmet. Gegen 13.15 Uhr treffen sich die Kesseler Vereine an den Vereinslokalen Stoffelen, Kranenburger Straße 103, und Gossens, Kranenburger Straße 98, wo um 13.30 Uhr der Abmarsch zum Ehrenmal an der St. Stephanus Kirche stattfindet. Dort erfolgt die traditionelle Kranzniederlegung, anschließend geht es von hier aus zum neuen Kirmesplatz, wo Pastor Hürter seine Schäfchen erwartet um mit ihnen gemeinsam im Zelt um 14 Uhr die Kirmesmesse zu zelebrieren. Im Anschluss hieran startet dann der gesellige Dorfnachmittag mit Blasmusik, Kaffee, Kuchen und Verlosung. Im Rahmen der neuen Kirmes­konzeption übernimmt das Team vom Kesseler Kindergarten die Versorgung der Besucher mit Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle des Schützenvereins Kessel-Nergena. Zwischen den beschwingten Weisen der Kapelle wird im Verlauf des Nachmittags das neue Königspaar des Schützenvereins Kessel-Nergena e.V. , König Marcel I. Brökelschen und Königin Janine I. nach deren Proklamation die Regentschaft übernehmen.

Im Anschluss an diese Ausrufung gilt es dann den Jungschützenkönig Christoph Janshen in sein Amt einzuführen, danach wird das Kinderkönigspaar Jannik Brökelschen und Mia Bömler proklamiert. Zum Abschluss des offiziellen Teils werden die Preisträger des letzten Königsschießens ausgezeichnet und Ehrungen des Schützenvereins Kessel-Nergena e.V. durchgeführt.

Montagmorgen, 10. Juli, geht es dann früh weiter, denn den Kesselern wird keine Ruhe ge-gönnt. Ab 7 Uhr marschiert die Musikkapelle durch das Dorf und bietet ihren in den vergangenen Jahren erfolgreich getesteten Service an; wer mit flotten Melodien geweckt werden möchte, braucht sich den Musikern gegenüber nur in Form einer kleinen flüssigen Spende erkenntlich zu zeigen. Ab 18.15 Uhr stellen sich alle geladenen Vereine im Dorf beim Festzelt zum großen Festumzug auf, Abmarsch ist um 18.30 Uhr. Im Verlauf des Umzuges finden das traditionelle Fahnenschwenken und der anschließende Vorbeimarsch an der Kesseler Mühle statt; nach dem Einmarsch in das Festzelt beginnt der Krönungsball mit der Partyband „Double Trouble“, der dann im Verlauf der Nacht die diesjährigen Kirmesveranstaltungen beendet.

Am Sonntag ab 14 Uhr und am Montag ab 17 Uhr stehen für die kleineren Besucher der Kirmes eine Saloon-Hüpfburg, ein Wabbelberg, eine Rutsche, Bubgee-Run, ein Piratenschiff – kurz gesagt ein „Hüpfburgenland“ und vieles mehr am Kirmesplatz zur Verfügung. Magic Sound, teilnehmende Schausteller, die beteiligten Vereine – alle laden recht herzlich zur Debütveranstaltung der Kirmes am neuen Ort ein und hoffen auf einen regen Zuspruch.