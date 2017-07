Neues Programmheft ist erschienen und bietet in sieben Fachbereichen Veranstaltungen an

GOCH. Es sind beeindruckende Zahlen – von 8.500 geplanten Unterrichtsstunden haben 7.000 stattgefunden und deutlich über 4.500 Teilnehmer haben die Kurse besucht: Theo Reintjes, Direktor der Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze, blickt zufrieden auf das erste Halbjahr 2017.

Und es wird Zeit, das Augenmerk auf das zweite Halbjahr zu richten, das im August beginnt. Das Motto lautet angelehnt an das Wahljahr 2017 „Volkshochschule – immer eine gute Wahl“. „Wir wollen die Leute durch verschiedene Kursformen abholen“, erläutert Reintjes. So gehören zum Angebot des Fachbereichs 3 – Gesundheit – auch vier Webinare, gebührenfreie Online –Seminare zu den Themen Patientenverfügung, Pflegegesetz, Palliativmedizin und Organspende, die Interessierte nur im Block buchen können. „Online lernen ist Trend, das sollte man nicht beiseite schieben“, so Reintjes.

Das Programm ist wieder breit gefächert. Im Fachbereich 1 – Mensch und Gesellschaft – liegt ein Schwerpunkt auf dem Lutherjahr. Theo Reintjes freut sich zudem über eine Vielzahl heimatgeschichtlicher Themen, die in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen realisiert werden können. Der Fachbereich 2 – Kulturelle Bildung und Kreativität – bietet unter anderem mit den Theaterfahrten eine Ergänzung zu den Möglichkeiten vor Ort. „Ein Schwerpunkt ist auch nach wie vor die Digitalfotografie“, weiß Reintjes.

Der Klassiker ist der Fachbereich 4 – Sprachen – mit seinen Kursen für „kleine“ und „große“ Sprachen. Hier werden Akzente gesetzt, zum Beispiel mit einem Kurs, in dem auf englisch über Australien gesprochen wird oder mit der Veranstaltung „Weihnachten in der Provence“ zusammen mit dem Kevelaer Marketing. Im Fachbereich 5 – Berufliche Bildung und EDV – werde das vernünftige Standardprogramm angeboten, so Reintjes. Neu ist hier der Kurs „Die Kunst des Schreibens“ und in Zeiten von „Fake News“ und Hass-Kommentaren beschäftigt sich eine Veranstaltung mit dem sicheren Einstieg in soziale Medien. Im Fachbereich 7 locken wieder interessante Studienreisen.

Im Fachbereich 6 – Grundbildung und Schulabschlüsse – stehen nun die Prüfungen an. Die neuen Kurse starten 2018; Interessierte sollten sich schon jetzt anmelden; für den Hauptschulabschluss bis zum 24. November und für den mittleren Schulabschluss bis zum 13. Oktober. „Die Anmeldung ist nur persönlich möglich“, erläutert Reintjes, „für den mittleren Schulabschluss wird ein Test gemacht, um festzustellen, ob und wo Kenntnisse fehlen. Dann bieten wir die entsprechenden Brückenkurse bis zum Beginn des Kurses in 2018 an.“

Weiter ausgebaut werden die Integrationskurse für Zuwanderer und Asylsuchende. „Wenn alles normal läuft, bieten wir in diesem Jahr zwölf Module an“, sagt Theo Reintjes. Zurzeit finden die Kurse noch in Goch statt. „Wir stecken in den Planungen für Weeze; auch Uedem und Kevelaer sollen ab dem Frühjahr dabei sein. Es muss sich zeigen, wie der Bedarf ist“, führt Reintjes aus. Menschen, die noch keine Zulassung für einen Integrationskurs haben, kann die VHS Sprachfördermaßnahmen anbieten.

Das Programmheft liegt an den bekannten Verteilstellen aus; online sind die Informationen unter www.vhs-goch.de abrufbar.