„Rees feiert“: VVV ruft zum Fotowettbewerb für neuen Kalender auf

REES. Es ist „vermutlich das schwiergiste Thema, an das wir uns bislang gewagt haben“, sagt Bernd Hübner. Doch beim Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Rees hat man sich bewusst für „Rees feiert“ als neues Motto für den Kalender 2018 entschieden, betont der Vorsitzende: „Wir wollen der Stadt ein Gesicht geben.“

Doch genau das macht es auch zusätzlich kompliziert – Stichwort Bild- und Persönlichkeitsrechte. „Wir hoffen trotzdem auch ähnlich viele Einsendungen wie in den Vorjahren“, sagt Gerd Bündgens. Im vergangenen Jahr beispielsweise stellten etwa 70 Reeser dem VVV eine Auswahl von 220 bis 230 Landschaftsausnahmen zur Auswahl – „das Thema war aber auch ein wenig einfacher“, weiß Bündgens.

Beim VVV erhofft man sich mit dem neuen Motto einen sehr „lebendigen“ Kalender für das Jahr 2018, auch mit Bildern von längst vergangenen Veranstaltungen. „Es können gerne historische Fotos eingeschickt werden“, betont Holger Friedrich und denkt dabei an die Reeser Kirmes, Rhein- und Stadtfest, Schützen-, Kirchen- und Nachbarschaftsfeste, Konzerte, Kommunion- und Konfirmationsfeiern. Beim Stichwort Konzerte werden viele sicherlich an das Haldern Pop Festival denken. Dazu sagt Hübner mit einem Augenzwinkern: „Wir sind uns nicht zu schade, auch Fotos aus Haldern in unseren Kalender aufzunehmen.“ Im Gegenteil: Man freue sich über Einsendungen aus den Reeser Ortschaften.

Teilnahme

Fotos für den VVV-Kalender zum Motto „Rees feiert“ können am besten in digitaler Form mit maximaler Auflösung und im Querformat (alte Fotos in guter Scan-Qualität) per E-Mail an fotowettbewerb@vvv-rees.de geschickt werden, mit Angabe von Name, Alter, Anschrift und Telefonnummer.

Auch eine Teilnahme per Post ist möglich, Infos und Teilnahmebedingungen unter www.vvv-rees.de.

Stichtag für die Einsendungen ist Donnerstag, 31. August.

Neben den zwölf Monatsbildern für den vierten VVV-Kalender wird aus allen eingereichten Fotos auch ein Titelmotiv gewählt. Die 13 Gewinner erhalten einen 50-Euro-Gutschein der Reeser Werbegemeinschaft (RWG), die im Rahmen der Kirmes übergeben werden – dann soll der neue Kalender auch in den Verkauf gehen. Fünf Euro soll das Werk kosten, die Auflage bei 750 Stück liegen. Der Erlös fließt komplett in neue Projekte des VVV – möglich mache dies die Unterstützung von Sponsoren, sagt Hübner, „so sind die Druckkosten gedeckt“. Ein Projekt steht kurz vor dem Abschluss: die Beleuchtung für die Reeser Rheinbrücke. Die viermal drei Strahler sind installiert, das Wasser- und Schifffahrtsamt hat grünes Licht gegeben, die technische Abnahme durch Straßen-NRW ist erfolgt. Zur Kirmes soll die Beleuchtung eingeschaltet werden. Die Kosten von rund 40.000 Euro hat komplett der VVV gestemmt, die Stromkosten übernimmt die Stadt.